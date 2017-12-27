После взрыва на полу супермаркета в Санкт-Петербурге обнаружили шарики подшипников
В супермаркете «Перекрёсток» после обследования места взрыва обнаружили шарики подшипников. При инциденте в Санкт-Петербурге, согласно последним данным получили ранения 10 человек.
Правоохранители реализуют следственные мероприятия в целях выяснения всех деталей и подробностей о случившемся. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй «покушение на убийство», речь идет о пункте, в котором описывается угроза жизни двум и более человек.
Как сообщили очевидцы, в камеру хранения взрывное устройство положил неизвестный мужчина. Одна из местных жительниц отметила, что выходившие из супермаркета люди, были в крови.
Правоохранители реализуют следственные мероприятия в целях выяснения всех деталей и подробностей о случившемся. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй «покушение на убийство», речь идет о пункте, в котором описывается угроза жизни двум и более человек.
Как сообщили очевидцы, в камеру хранения взрывное устройство положил неизвестный мужчина. Одна из местных жительниц отметила, что выходившие из супермаркета люди, были в крови.
Автор: Валерий Антонов