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Porsche раскрасил кроссоверы Macan в культовые гоночные ливреи
Германский автопроизводитель спортивных автомобилей «Porsche» покрасил 5 кроссоверов Macan в известные гоночные цвета, которые отображают гоночное наследие марки. Далее машины были сфотографированы в значимых местах Сингапура.

Porsche раскрасил кроссоверы Macan в культовые гоночные ливреи

Всего производителем было создано 5 цветовых комбинаций, среди которых Martini Racing, Rothmans, Pink Pig, Salzburg Design и Gulf design. Первая цветовая комбинация содержит в себе белый цвет кузова, а также полосы красного, темно-синего и голубого цвета. Даная цветовая гамма предназначалась к гоночному автомобилю «Porsche 917» 1970 года, тогда его спонсором являлась итальянская компания по производству игристых вин «Martini & Rossi». Окрас «Rothmans» предназначался для «Porsche 956», который дебютировал в 1982 году, тогда болиду удалось занять три призовых места. Раскраска «Pink Pig» впервые появилась в 1971 году на автомобиле «Porsche 917/20».

Транспортному средству удалось не только стать самым скоростным в турнире «24 часа Ле-Мана», но стал и самым фотографированным средством года. Красная гамма цветов «Salzburg Design» принадлежит «Porsche 917 KH», который 14 июня 1970 года первым пересек финишную черту на гонках в Ле-Мане. Последний культовый цвет «Gulf design» получил свою популярность из-за знаменитого гонщика и инженера Джона Уайера. Именно он, на окрашенных в голубой с оранжевой полосой цвет компании Gulf Oil, пришел первым в нескольких гонках на «Porsche 917».

Стоит отметить, что на отечественном рынке Porsche Macan доступен с тремя видами двигателей, которые выдают от 252 до 440 лошадиных сил. Цена на автомобиль начинается от 3,5 миллионов рублей.
Автор: Артем Васильев
Сегодня, 07:01
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