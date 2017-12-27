СМИ обнародовали список пострадавших при взрыве в Петербурге
Отечественные масс-медиа обнародовали в открытом доступе список граждан, пострадавших при взрыве размещенного в Санкт-Петербурге магазина “Перекресток”. Соответствующие данные предоставлены порталом Mash.
К настоящему времени в распоряжении массмедиа имеются имена восьми пострадавших, однако прежде источники предоставляли сведения, что количество получивших травмы граждан возросло до десяти. Уточняется, что личности еще двоих пока установить не удалось.
О взрыве в “Перекрестке”, размещенном на Кондратьевском проспекте, сведения появились сегодня вечером, и позднее на просторах Сети было обнародовано первое видео с места событий. Благодаря нему становится ясно, что у магазина собрались сотрудники ряда экстренных служб Петербурга, и сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины.
Одна из очевидцев событий поделилась с представителями СМИ, что непосредственно после взрыва она наблюдала, как из здания, где размещен магазин, стремительно выбегали люди в крови.
К настоящему времени в распоряжении массмедиа имеются имена восьми пострадавших, однако прежде источники предоставляли сведения, что количество получивших травмы граждан возросло до десяти. Уточняется, что личности еще двоих пока установить не удалось.
О взрыве в “Перекрестке”, размещенном на Кондратьевском проспекте, сведения появились сегодня вечером, и позднее на просторах Сети было обнародовано первое видео с места событий. Благодаря нему становится ясно, что у магазина собрались сотрудники ряда экстренных служб Петербурга, и сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины.
Одна из очевидцев событий поделилась с представителями СМИ, что непосредственно после взрыва она наблюдала, как из здания, где размещен магазин, стремительно выбегали люди в крови.
Автор: Марина Вебер