NASA подозревает наличие инопланетян в 20 областях Вселенной
Эксперты NASA сообщили, что на сегодня найдены 20 мест во Вселенной, которые потенциально могут быть местами обитания инопланетян. В соответствии с их мнением, по прошествии некоторого времени им удастся раскрыть тайны ближних и дальних областей космоса.
Специалисты NASA заявили исследователи, что периодически им удается обнаружить места, которые могли бы стать местом возникновения разумной жизни. Идентифицировать соответствующие области помогает накопление сведений о космосе.
Экспертам удалось выявить порядка 850 новых звездных систем с планетами, а к 2045 году ожидается открытие свыше миллиона подобных формирований. На сегодня работники NASA могут отнести к потенциально обитаемым только 20 миров. Подробности о том, какие именно области космоса попали под подозрение о наличии там инопланетян, пока не раскрывается.
Специалисты NASA заявили исследователи, что периодически им удается обнаружить места, которые могли бы стать местом возникновения разумной жизни. Идентифицировать соответствующие области помогает накопление сведений о космосе.
Экспертам удалось выявить порядка 850 новых звездных систем с планетами, а к 2045 году ожидается открытие свыше миллиона подобных формирований. На сегодня работники NASA могут отнести к потенциально обитаемым только 20 миров. Подробности о том, какие именно области космоса попали под подозрение о наличии там инопланетян, пока не раскрывается.
Автор: Валерий Антонов