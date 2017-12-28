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exclusive / Наука

Ученые обнаружили четыре экзопланеты размером с Юпитер
Международной команде ученых в ходе исследований космоса удалось выявить четыре “горячие” экзопланеты размером с Юпитер. Найдены объекты посредством комбинированного метода анализа данных, который предусматривает измерение ключевых параметров светил и планет.

Ученые обнаружили четыре экзопланеты размером с Юпитер

Ученые отмечают, что транзитные экзопланеты HATS-50b, HATS-51b, а также HATS-52b и HATS-53b имеют параметры вращения вокруг звезд, которые практически аналогичны тем, что наблюдаются в случае с Юпитером. Кроме того, у них достаточно насыщенная газовая атмосфера. Впрочем, вероятность наличия на таких объектах жизни вызывает большие сомнения, поскольку температура непосредственно на их поверхности может достигать порядка 1,5 тысячи градусов Цельсия.

Авторы работы уточняют, что пока они не имеют полноценной возможности осуществить более тщательное изучение планет, ведь те находятся в 2,6 тысячах световых лет от Земли. Однако обнаружение указанных объектов может говорить о том, что в пределах Вселенной имеются многочисленные “копии” более хорошо изученной Солнечной системы.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:05
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