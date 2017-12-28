Ученица из Санкт-Петербурга требует закрыть передачу «Давай поженимся» за травлю детей
12-летняя школьница из Санкт-Петербурга потребовала закрыть передачу «Давай поженимся». Она обвинила ведущих в унижении и оскорблении участников, а также в травле детей. На канале YouTube девочка опубликовала видео, в котором требует восстановить её доброе имя, а также позволить провести видео со всеми жертвами проекта под руководством её отца, который был участником программы.
В видео 12-летняя ученица из Санкт-Петербурга сделал обращение к Константину Эрнсту, а также Следственному комитету и Прокуратуре России. По словам подростка, программа строится на лжи и оскорблениях гостей со стороны ведущих программы. При этом значимые моменты вырезаются для подачи присутствующих исключительно в негативном свете. Вдобавок, она призвала всех, кто подвергался унижению со стороны ведущих проекта, связаться с ними, чтобы вместе добиться прекращения ведения программы в подобном формате.
Девочка подчеркивает, что вместе со своим отцом она на протяжении 2-х часов подвергалась оскорблениям со стороны непосредственно Ларисы Гузеевой и присутствующих в студии «экспертов». Впоследствии её возмутила «травля» на официальном канале телепроекта. Школьница отмечает, что ей неприятны сравнения с ходячим монстром и оскорбления.
«В чем я виновата? Я просто пришла, чтобы поддержать отца», - задаётся вопросом девочка.
В видео 12-летняя ученица из Санкт-Петербурга сделал обращение к Константину Эрнсту, а также Следственному комитету и Прокуратуре России. По словам подростка, программа строится на лжи и оскорблениях гостей со стороны ведущих программы. При этом значимые моменты вырезаются для подачи присутствующих исключительно в негативном свете. Вдобавок, она призвала всех, кто подвергался унижению со стороны ведущих проекта, связаться с ними, чтобы вместе добиться прекращения ведения программы в подобном формате.
Девочка подчеркивает, что вместе со своим отцом она на протяжении 2-х часов подвергалась оскорблениям со стороны непосредственно Ларисы Гузеевой и присутствующих в студии «экспертов». Впоследствии её возмутила «травля» на официальном канале телепроекта. Школьница отмечает, что ей неприятны сравнения с ходячим монстром и оскорбления.
«В чем я виновата? Я просто пришла, чтобы поддержать отца», - задаётся вопросом девочка.
Автор: Валерий Антонов