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Ученица из Санкт-Петербурга требует закрыть передачу «Давай поженимся» за травлю детей
12-летняя школьница из Санкт-Петербурга потребовала закрыть передачу «Давай поженимся». Она обвинила ведущих в унижении и оскорблении участников, а также в травле детей. На канале YouTube девочка опубликовала видео, в котором требует восстановить её доброе имя, а также позволить провести видео со всеми жертвами проекта под руководством её отца, который был участником программы.

Ученица из Санкт-Петербурга требует закрыть передачу «Давай поженимся» за травлю детей


В видео 12-летняя ученица из Санкт-Петербурга сделал обращение к Константину Эрнсту, а также Следственному комитету и Прокуратуре России. По словам подростка, программа строится на лжи и оскорблениях гостей со стороны ведущих программы. При этом значимые моменты вырезаются для подачи присутствующих исключительно в негативном свете. Вдобавок, она призвала всех, кто подвергался унижению со стороны ведущих проекта, связаться с ними, чтобы вместе добиться прекращения ведения программы в подобном формате.

Девочка подчеркивает, что вместе со своим отцом она на протяжении 2-х часов подвергалась оскорблениям со стороны непосредственно Ларисы Гузеевой и присутствующих в студии «экспертов». Впоследствии её возмутила «травля» на официальном канале телепроекта. Школьница отмечает, что ей неприятны сравнения с ходячим монстром и оскорбления.

«В чем я виновата? Я просто пришла, чтобы поддержать отца», - задаётся вопросом девочка.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 07:42
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