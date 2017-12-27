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Многодетную семью из Висконсина заморозят в жидком азоте
Местный житель штата Висконсин принял решение заморозить себя и членов своей семьи в жидком азоте. Мужчина надеется, что благодаря такому эксперименту его семья сможет получить второй шанс на жизнь.

Многодетную семью из Висконсина заморозят в жидком азоте

Американец является президентом Института крионики, именно с ним он и подписал соглашение о заморозке. Стоимость процедуры заморозки семьи, которая состоит из супругов и 3 их сыновей, ученые оценили в 140 тысяч долларов, или около 28 тысяч за человека. После смерти каждого из них привезут в главное отделение Института в штате Мичиган, где трупы охладят, а кровь внутри организма заменят на антифриз и поместят тела в камеры, которые наполненные жидким азотом. Сам мужчина записался на криогенную заморозку примерно 20 лет назад, а сделать с телами семьи тоже самое после их смерти решил только сейчас.

Стоит отметить, что согласно информации предоставленной руководителем Института крионики на данный момент на процедуру записали уже более двух тысяч человек, при этом 160 уже находятся в криогенных камерах.
Автор: Артем Васильев
Вчера, 21:09
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