Поставками Huawei Mate 10 в феврале займется конгломерат AT&T
Поставками Huawei Mate 10 в феврале следующего года займется конгломерат AT&T. Сведения предоставил директор компании Ю Чжэндун.
Высококачественные смартфоны Huawei доступны в США через розничных торговцев, таких как Best Buy и Amazon. Впервые американскому перевозчику продадут флагманский телефон от Huawei. Для популяризации смартфонов на американском рынке китайский производитель готов вложить в рекламную кампанию 100 млн долларов. Mate 10 заинтересовал и других дистрибьютеров. Сейчас Huawei ведет переговоры с компанией Verizon.
В Huawei заявили, что собираются стать брендом смартфонов номер один в мире к 2021 году. Чтобы это произошло, компании придется экспортировать больше девайсов, чем Samsung и Apple.
В прошлом Google Nexus 6P - телефон Huawei хорошо разошелся в США благодаря сотрудничеству с местными компаниями. Следовательно, аналогичный прием будет использован при продаже нового смартфона. Ожидается, что телефоны серии Mate 10 перед стартом продаж продемонстрируют на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018, которая состоится в Лас-Вегасе в январе.
Ранее сообщалось, что в Европе растет число предзаказов на Mate 10.
Высококачественные смартфоны Huawei доступны в США через розничных торговцев, таких как Best Buy и Amazon. Впервые американскому перевозчику продадут флагманский телефон от Huawei. Для популяризации смартфонов на американском рынке китайский производитель готов вложить в рекламную кампанию 100 млн долларов. Mate 10 заинтересовал и других дистрибьютеров. Сейчас Huawei ведет переговоры с компанией Verizon.
В Huawei заявили, что собираются стать брендом смартфонов номер один в мире к 2021 году. Чтобы это произошло, компании придется экспортировать больше девайсов, чем Samsung и Apple.
В прошлом Google Nexus 6P - телефон Huawei хорошо разошелся в США благодаря сотрудничеству с местными компаниями. Следовательно, аналогичный прием будет использован при продаже нового смартфона. Ожидается, что телефоны серии Mate 10 перед стартом продаж продемонстрируют на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018, которая состоится в Лас-Вегасе в январе.
Ранее сообщалось, что в Европе растет число предзаказов на Mate 10.
Автор: Джанабилова Татьяна П