Сын Анастасии Стоцкой вырос похожим на Филиппа Киркорова
Пользователи Сети отметили сходство сына Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым. Певица показалась со своим ребенком на премьере детской шоу-программы «Ну, погоди! Поймай звезду». Как объяснила знаменитость, она прибыла, чтобы в наследником послушать Нонну Гришаеву.
На слова о том, что ребенок похож на одного из лидеров российской эстрады Стоцкая ответила, что это лишь совпадение, поскольку её супруг тоже «темненький», а также отличается выразительными глазами. В начале 2000-х годов певица находилась под опекой Киркорова, принимала участие в его мюзикле «Чикаго», а слухи о романе артистов сделали её имя известным достаточно быстро.
В это же время Киркоров проходил через развод с Аллой Пугачевой. Анастасия Стоцкая отметила, что была сильно влюблена в короля российской эстрады, однако впоследствии встретила собственного супруга и забыла об экс-продюсере. При этом певица подчеркнула, что не уводила Киркорова из семьи, а все скандальные истории были просто частью «шоу-бизнеса».
На слова о том, что ребенок похож на одного из лидеров российской эстрады Стоцкая ответила, что это лишь совпадение, поскольку её супруг тоже «темненький», а также отличается выразительными глазами. В начале 2000-х годов певица находилась под опекой Киркорова, принимала участие в его мюзикле «Чикаго», а слухи о романе артистов сделали её имя известным достаточно быстро.
В это же время Киркоров проходил через развод с Аллой Пугачевой. Анастасия Стоцкая отметила, что была сильно влюблена в короля российской эстрады, однако впоследствии встретила собственного супруга и забыла об экс-продюсере. При этом певица подчеркнула, что не уводила Киркорова из семьи, а все скандальные истории были просто частью «шоу-бизнеса».
Автор: Валерий Антонов