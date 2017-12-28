Samsung Galaxy Note 8 не заряжаются после разряда батареи
Более года назад пользователи Samsung Galaxy Note 7 жаловались на самовоспламеняющиеся и взрывающиеся смартфоны. Дебютант 2017 года - Galaxy Note 8 тоже имеет проблему с батареей. Как оказалось, она не заряжается после разрядки.
Пользователи Galaxy Note 8 жалуются, что как только батарея полностью разрядится и телефон выключится, зарядить аккумулятор уже невозможно. В этот момент телефон превращается в «кирпич». Перезагрузка, подключение различных кабелей проблему не решили. Samsung о дефекте знает и готова заменить неработающие девайсы.
С аналогичной проблемой столкнулись американские операторы Verizon, Sprint и T-Mobile.
Ранее сообщалось о падении рублевой цены на Note 8.
Пользователи Galaxy Note 8 жалуются, что как только батарея полностью разрядится и телефон выключится, зарядить аккумулятор уже невозможно. В этот момент телефон превращается в «кирпич». Перезагрузка, подключение различных кабелей проблему не решили. Samsung о дефекте знает и готова заменить неработающие девайсы.
С аналогичной проблемой столкнулись американские операторы Verizon, Sprint и T-Mobile.
Ранее сообщалось о падении рублевой цены на Note 8.
Автор: Джанабилова Татьяна П