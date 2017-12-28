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"Дом-2": Лиза Шароха пришла в церковь в вызывающем наряде
Лиза Шароха пришла на службу в церковь в вызывающем наряде. Образ экс-участницы популярного в России проекта «Дом-2» обсудил Андрей Черкасов.

"Дом-2": Лиза Шароха пришла в церковь в вызывающем наряде


Черкасову не понравился снимок Шарохи, на котором она запечатлена во время крестин сына. Теледива выбрала для похода в церковь черную юбку выше колен и укороченный пиджак.

«Это крестины и православный собор. Истинно верующая женщина надела бы юбку подлиннее. Не сдержался, простите», - написал в Instagram Черкасов.

Шароха ответила на выпад Черкасова, спросив, почему он решил обсудить ее внешность и наряд? Звезда считает, что она проигнорировала его на свадьбе Кузина, и теперь ей просто мстят.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:57
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