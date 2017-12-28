Всероссийское общество слабовидящих (ВОС) снимает своего кандидата на выборы в пользу Путина
Представители Центрального Правления Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) сообщили о снятии своего кандидата на выборы Исламова Тахира Камильевича с президентской гонки, передает «Цензуры.Нет».
По данным издания, главной причиной снятия кандидатуры Исламова, который занимает пост вице-президента ВОС, стало то, что организация понесла бы большие финансовые затраты в случае организации президентской кампании. Данные средства решено пустить на решение основных задач.
Сам Тахир Камильевич, как стало известно, дисциплинированно воспринял рекомендацию. Кроме того, он сообщил о намерении передать лично Путину составленный в целях предвыборной кампании пакет документов с наработками по решению проблем инвалидов в России. Соответствующий запрос будет передан в Администрацию Президента Российской Федерации, а также в предвыборный штаб Путина.
Ранее в ходе пресс-конференции в «Интерфакс» стало известно о том, что Тахир Исламов решил выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые должны состояться в 2018 году. При этом сообщалось, что 20 декабря соответствующее обращение было подано в ЦИК, а к 28 числу была сформирована инициативная группа, которая должна была заниматься выдвижением кандидата.
По данным издания, главной причиной снятия кандидатуры Исламова, который занимает пост вице-президента ВОС, стало то, что организация понесла бы большие финансовые затраты в случае организации президентской кампании. Данные средства решено пустить на решение основных задач.
Сам Тахир Камильевич, как стало известно, дисциплинированно воспринял рекомендацию. Кроме того, он сообщил о намерении передать лично Путину составленный в целях предвыборной кампании пакет документов с наработками по решению проблем инвалидов в России. Соответствующий запрос будет передан в Администрацию Президента Российской Федерации, а также в предвыборный штаб Путина.
Ранее в ходе пресс-конференции в «Интерфакс» стало известно о том, что Тахир Исламов решил выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые должны состояться в 2018 году. При этом сообщалось, что 20 декабря соответствующее обращение было подано в ЦИК, а к 28 числу была сформирована инициативная группа, которая должна была заниматься выдвижением кандидата.
Автор: Роман