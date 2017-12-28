Поклонники высмеяли Анастасию Волочкову, заподозрив ее в пьянстве
Поклонники высмеяли Анастасию Волочкову за неопрятный вид, а некоторые фолловеры даже обвинили балерину в пьянстве. Поводом для критики стало новое фото звезды, размещенное в Instagram.
Накануне в профиле Волочковой появилось новое фото, под которым она уточнила, что в компании своей племянницы недавно посетила шоу Ильи Авербуха. Однако образ балерины в итоге вызвал жесткую критику от подписчиков, высмеявших наряд своего кумира. Теледива предпочла черные брюки и синюю блузу, однако вместе это выглядело, считают фанаты, как наряд из 90-х, который лучше не надевать на публичные мероприятия. Кроме того, на кадре Волочкова, считают пользователи, выглядит как женщина с алкозависимостью, поскольку вид у нее изможденный и “потрепанный”.
Кто-то из пользователей даже предположил, что Волочкова не может справиться с пристрастием к спиртному, и поэтому алкоголь так на нее воздействует. Впрочем, многие поклонники встали на строну балерины, отметив, что та чудесно выглядит и не может всегда быть идеальной.
Накануне в профиле Волочковой появилось новое фото, под которым она уточнила, что в компании своей племянницы недавно посетила шоу Ильи Авербуха. Однако образ балерины в итоге вызвал жесткую критику от подписчиков, высмеявших наряд своего кумира. Теледива предпочла черные брюки и синюю блузу, однако вместе это выглядело, считают фанаты, как наряд из 90-х, который лучше не надевать на публичные мероприятия. Кроме того, на кадре Волочкова, считают пользователи, выглядит как женщина с алкозависимостью, поскольку вид у нее изможденный и “потрепанный”.
Кто-то из пользователей даже предположил, что Волочкова не может справиться с пристрастием к спиртному, и поэтому алкоголь так на нее воздействует. Впрочем, многие поклонники встали на строну балерины, отметив, что та чудесно выглядит и не может всегда быть идеальной.
Автор: Марина Вебер