Екатерина Варнава дала отпор хейтерам из-за своей худобы и мужеподобности
Екатерина Варнава дала отпор хейтерам из-за своей чрезмерной худобы и мужеподобности. Соответствующий пост звезда Comedy Woman размесила в микроблоге Instagram.
Высокая, привлекательная, утонченная и деликатная ведущая вызывает восторг у фанатов и зависть у хейтеров, которые пытаются завуалировать свои эмоции негативными комментариями. Здоровую критику в свой адрес Варнава воспринимает спокойно, но все-таки дала отпор группе злобно настроенных лиц.
«Мои дорогие, я действительно худая и здоровая, местами даже сильно напоминаю мужика. Мое тело и образ не мешают мне наслаждаться жизнью и быть счастливой. Обожаю вас, а местами идите в попу. С наступающим праздником!» - написала Варнава под фото, на котором запечатлена, стоя на лестнице в роскошном длинном платье, открывающем взор на прекрасную фигуру.
Ранее Варнава показала забавный танец.
Высокая, привлекательная, утонченная и деликатная ведущая вызывает восторг у фанатов и зависть у хейтеров, которые пытаются завуалировать свои эмоции негативными комментариями. Здоровую критику в свой адрес Варнава воспринимает спокойно, но все-таки дала отпор группе злобно настроенных лиц.
«Мои дорогие, я действительно худая и здоровая, местами даже сильно напоминаю мужика. Мое тело и образ не мешают мне наслаждаться жизнью и быть счастливой. Обожаю вас, а местами идите в попу. С наступающим праздником!» - написала Варнава под фото, на котором запечатлена, стоя на лестнице в роскошном длинном платье, открывающем взор на прекрасную фигуру.
Ранее Варнава показала забавный танец.
Автор: Джанабилова Татьяна П