Диана Шурыгина показала в Telegram-канале фото ягодиц с пожеланиями сладких снов
Диана Шурыгина отправила в свой Telegram-канал фото ягодиц. При этом пожелала пользователям «сладких снов». При помощи новой площадки скандально известная девушка надеется быть ближе со своими поклонниками. Там она достаточно охотно идет на контакт, а также дает ответы на вопросы со стороны подписчиков.
«Создала официальный канал в Telegram, чтобы давать полезные советы молодым девушкам, рассказывать о событиях из собственной жизни, а также давать ответы на ваши вопросы. На канале буду развеивать все "утки" и мифы о себе, которые распространяют в интернете и СМИ», – дала обещание Диана.
Она уже успела дать ответы на ряд вопросов подписчиков. Сообщила о собственном рационе, весе и росте, а также занятости на протяжении дня. При этом ответила о планах на музыкальную карьеру. Шурыгина ответила, что её диета включает различные блюда от яиц и хлопьев до каши. Она созналась, что обедает всегда на ходу, тогда как ужин для неё готовит возлюбленный. Последнего она назвала лучшим на свете поваром, поскольку у него всегда вкусно получается готовить. На гарнир он предпочитает картофель в разном виде. Сама Шурыгина на кухне занимается исключительно салатами.
«Создала официальный канал в Telegram, чтобы давать полезные советы молодым девушкам, рассказывать о событиях из собственной жизни, а также давать ответы на ваши вопросы. На канале буду развеивать все "утки" и мифы о себе, которые распространяют в интернете и СМИ», – дала обещание Диана.
Она уже успела дать ответы на ряд вопросов подписчиков. Сообщила о собственном рационе, весе и росте, а также занятости на протяжении дня. При этом ответила о планах на музыкальную карьеру. Шурыгина ответила, что её диета включает различные блюда от яиц и хлопьев до каши. Она созналась, что обедает всегда на ходу, тогда как ужин для неё готовит возлюбленный. Последнего она назвала лучшим на свете поваром, поскольку у него всегда вкусно получается готовить. На гарнир он предпочитает картофель в разном виде. Сама Шурыгина на кухне занимается исключительно салатами.
Автор: Валерий Антонов