В Москве труп мужчины нашли на спортивной площадке
В Москве прохожие нашли труп незнакомого мужчины на спортивной площадке. В пресс-центре ГУ МВД РФ сведения подтвердили.
Сообщается, тело погибшего было закреплено на перекладине от одного из спортивных снарядов на юго-востоке столицы. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Тело передано криминалистам для выяснения времени и причины смерти. Личность мужчины устанавливается. Проводится проверка.
Ранее на московской детской площадке нашли труп.
Сообщается, тело погибшего было закреплено на перекладине от одного из спортивных снарядов на юго-востоке столицы. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Тело передано криминалистам для выяснения времени и причины смерти. Личность мужчины устанавливается. Проводится проверка.
Ранее на московской детской площадке нашли труп.
Автор: Джанабилова Татьяна П