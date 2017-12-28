Садальский обвинил Никаса Сафронова в причастности к афере в деле Джигарханяна
Отечественный актер Станислав Садальский обвинил Никаса Сафронова в причастности к афере по делу Армена Джигарханяна. Об этом деятель накануне написал в личном блоге.
Еще в ноябре Джигарханян официально разорвал отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской, обвинив женщину в умышленном хищении его имущества и прослушке. Сейчас разбирательство между бывшими влюбленными продолжается, и экс-супруге актера грозит ответственность по нескольким уголовным делам. Однако Станислав Садальский убежден, что непосредственную причастность к афере в деле Джигарханян имеет российский художник Никас Сафронов.
По словам блогера, деятель каким-то образом имеет отношение к приобретению квартиры бывшей избранницы за “совсем другие (малые) деньги”. Кроме того, в микроблоге Садальский упомянул о каком-то разговоре художника с Цымбалюк-Романовской . “Даже имеется запись диалога с Виталиной. Никас — отдай долю квартиры Власовой”, — заключил актер, однако впоследствии далеко не все пользователи Сети поняли, что он имел в виду.
Еще в ноябре Джигарханян официально разорвал отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской, обвинив женщину в умышленном хищении его имущества и прослушке. Сейчас разбирательство между бывшими влюбленными продолжается, и экс-супруге актера грозит ответственность по нескольким уголовным делам. Однако Станислав Садальский убежден, что непосредственную причастность к афере в деле Джигарханян имеет российский художник Никас Сафронов.
По словам блогера, деятель каким-то образом имеет отношение к приобретению квартиры бывшей избранницы за “совсем другие (малые) деньги”. Кроме того, в микроблоге Садальский упомянул о каком-то разговоре художника с Цымбалюк-Романовской . “Даже имеется запись диалога с Виталиной. Никас — отдай долю квартиры Власовой”, — заключил актер, однако впоследствии далеко не все пользователи Сети поняли, что он имел в виду.
Автор: Марина Вебер