Дмитрий Маликов опубликовал дисс на события 2017 года в рамках нового флешмоба
Дмитрий Маликов на странице своего аккаунта в Instagram сообщил, что «с головой ушел в рэп». В соответствующей публикации он представил видео формата дисс, которое стало одной из первых в рамках флешмоба «пачимания». Исполнитель призвал пользователей соцсети создавать «панчи» про то, что им удалось увидеть в новостях на смартфоне за 2017 год.
«С головой ушел в рэп, но не навсегда. Несколько панчей (если знаете, что это такое) про события и людей, которые оставили след в 2017-м. Давайте вместе нами - доставайте смартфон, находите интересную новость, выкладывайте свой панч про нее с хэштегами #я_узнал_через_смартфон и #i_m_mobile. Отмечайте участников событий и своих друзей, панчимания объявляется открытой! Спасибо за идею m_mobile (проект «М.Видео»)!» - указывает в комментарии певец.
Пользователи встретили идею достаточно положительно. Сам Маликов не первый, кто начал публиковать видео в этом флешмобе от m_mobile. До этого, его представил Сергей Дружко.
«С головой ушел в рэп, но не навсегда. Несколько панчей (если знаете, что это такое) про события и людей, которые оставили след в 2017-м. Давайте вместе нами - доставайте смартфон, находите интересную новость, выкладывайте свой панч про нее с хэштегами #я_узнал_через_смартфон и #i_m_mobile. Отмечайте участников событий и своих друзей, панчимания объявляется открытой! Спасибо за идею m_mobile (проект «М.Видео»)!» - указывает в комментарии певец.
Пользователи встретили идею достаточно положительно. Сам Маликов не первый, кто начал публиковать видео в этом флешмобе от m_mobile. До этого, его представил Сергей Дружко.
Автор: Валерий Антонов