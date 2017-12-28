Ученые: Ключом к обнаружению рака станут конские каштаны
Американские ученые из Нью-Йоркского колледжа нашли ключ к обнаружению рака. Оказалось, диагностировать онкологические заболевания могут конские каштаны.
Ученые изучили вещество эскулин, входящее в состав ядовитого каштана, и выяснили, что из него можно изготовить флуоресцентную молекулу. Яркий гель, введенный пациентам перед прохождением ультразвука, КТ или МРТ подсветит все новообразования в организме.
Конский каштан или конки обладает ярко выраженными лечебными свойствами. Созданный из него гель, может нормализовать давление и стать препаратом с флуоресцентными и сцинтилляционными свойствами.
Ранее исследователи нашли ген, повышающий риск развития рака.
Ученые изучили вещество эскулин, входящее в состав ядовитого каштана, и выяснили, что из него можно изготовить флуоресцентную молекулу. Яркий гель, введенный пациентам перед прохождением ультразвука, КТ или МРТ подсветит все новообразования в организме.
Конский каштан или конки обладает ярко выраженными лечебными свойствами. Созданный из него гель, может нормализовать давление и стать препаратом с флуоресцентными и сцинтилляционными свойствами.
Ранее исследователи нашли ген, повышающий риск развития рака.
Автор: Джанабилова Татьяна П