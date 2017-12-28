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Ученые: Глобальное изменение климата угрожает самым выносливым существам на Земле
Глобальное изменение климата может угрожать самым выносливым существам на Земле. По информации от исследователей из Университета Модены в Италии, из-за последствий парникового эффекта могут пострадать даже тихоходки, не чувствительные к перепадам температурного режиме.

Ученые: Глобальное изменение климата угрожает самым выносливым существам на Земле


Одноклеточные тихоходки считаются одними из самых выносливых существ на планете. По словам специалистов, они впадают в состояние анабиоза при наступлении неблагоприятных условий. Кроме того, даже при попадании в жидкий гелий или под излучение ионов они перестраивают клеточные процессы так, что могут получать полезные вещества для жизнедеятельности.

В ходе исследования удалось установить, что парниковый эффект отражается не только на изменении температурного режима. Из-за повышенного давления на планете может полностью преобразоваться экосистема, ввиду чего даже самые выносливые организмы окажутся на грани вымирания. Тихоходки не смогут привыкнуть к потеплению и повышенной влажности, что приведет к их полному исчезновению.

Во время эксперимента специалисты определили тонкости процесса развития зародышей нескольких видов под воздействием высокой температуры и аномального ультрафиолетового излучения. В итоге оказалось, что даже одноклеточные организмы в таких условиях могут начать мутировать.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:08
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