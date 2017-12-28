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Алексей Купин показал косметические процедуры участниц “Дома-2”
Алексей Купин продемонстрировал поклонникам, каким косметическим процедурам себя подвергают участницы “Дома-2”. Соответствующее видео появилось накануне в Instagram молодого человека.

Алексей Купин показал косметические процедуры участниц “Дома-2”

Алексей Купин находится на Сейшелах, где вместе с ним оказались и другие участники “Дома-2”. В своем профиле в соцсети домочадец поделился видео, где уточнил, что парням проще следить за своим внешним видом, ведь для этого не приходится идти на серьезные жертвы. Девушкам в этом плане сложнее, поскольку иногда им нужно потратить половину дня, чтобы выглядеть совсем немного краше, чем до этого. В прикрепленном ролике присутствуют двое участниц “Дома-2”, которые отдыхают на шезлонгах в огуречных масках на лице и банных полотенцах на голове.

Алексей Купин начинает донимать участниц, вынуждая их встать со шезлонга, чем сами девушки крайне недовольны. Просмотреть видео успели уже почти 2,5 тысячи пользователей сети.

Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, “Дом-2” посетили Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:50
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