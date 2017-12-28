Цымбалюк-Романовская хочет помириться с Джигарханяном из-за предстоящего суда
Виталина Цымбалюк-Романовская, узнав о грозящем ей тюремном сроке, заявила журналистам о намерении помириться с Арменом Джигарханяном. Скандал вокруг бывших супругов не утихает из-за появления новых подробностей.
Элина Мазур призналась, что сначала не знала об истинных планах подруги, но оказалась ее намерения были не искренними. Все чего хотела Цымбалюк-Романовская – улучшить материальное положение за счет актера. Свои планы украинка реализовала чужими руками.
Адвокаты Джигарханяна собрали хорошую доказательную базу и возбудили несколько уголовных дел: о хищении документации, о распространении ложной информации, присвоении чужого имущества, мошенничестве. Если им удастся доказать, что Цымбалюк-Романовская незаконно присвоила 12 млн рублей, то ее могут посадить на 10 лет.
Ранее Цымбалюк-Романовская собиралась отметить развод.
Элина Мазур призналась, что сначала не знала об истинных планах подруги, но оказалась ее намерения были не искренними. Все чего хотела Цымбалюк-Романовская – улучшить материальное положение за счет актера. Свои планы украинка реализовала чужими руками.
Адвокаты Джигарханяна собрали хорошую доказательную базу и возбудили несколько уголовных дел: о хищении документации, о распространении ложной информации, присвоении чужого имущества, мошенничестве. Если им удастся доказать, что Цымбалюк-Романовская незаконно присвоила 12 млн рублей, то ее могут посадить на 10 лет.
Ранее Цымбалюк-Романовская собиралась отметить развод.
Автор: Джанабилова Татьяна П