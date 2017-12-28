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NASA: Странный радиосигнал посылали космические вихри
Исследователи из США и Италии установили, что сигналы, которые NASA получало на протяжении нескольких лет, могли быть отправлены турбулентными вихрями. По словам специалистов, последовательность символов в них является следствием цикличности вращения потоков космической пыли.

NASA: Странный радиосигнал посылали космические вихри


По данным ученых, сигналы приходили из скопления Abell 2626, расположенного на расстоянии примерно в 700 миллионов световых лет от Земли. Турбулентные вихри имеют достаточно большую скорость даже по космическим меркам, ввиду чего могут влиять на образование магнитных сигналов. Из-за их постоянной направленности в них образуется переменный код, которых NASA считали посланием с других миров.

Главной особенностью Abell 2626 считаются несколько симметричных дуговых структур, видимых исключительно в радиочастотном диапазоне. Некоторые ученые полагали, что они связаны с радиогалов, являющимся источником исключения. Посредством телескопа Chandra удалось установить, что подобные сигналы могут добираться до Земли за несколько лет.

По мнению исследователей, аномальное радиоизлучение вызвано столкновением газов с плазмой вблизи нескольких светил. Кроме того, в галактике, из которой доносятся сигналы, скорость движения небесных тел по орбите значительно выше. Из-за этого так называемые послания добираются до Земли очень быстро.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:30
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