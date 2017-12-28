В Германии народ требует немедленной отставки Ангелы Меркель
В Германии народ требует немедленной отставки 63-летнего канцлера Ангелы Меркель. Сведения предоставлены изданием «Кронен Цайтунг».
Провальная миграционная программа Меркель загнала Германию в тупик. Немцы не могут простить канцлеру такую оплошность, поэтому каждый второй гражданин (47%) настаивает на отставке.
Ангела Меркель не смогла договориться с Мартином Шульцем о создании коалиции, поэтому страна третий месяц живет без правительства. Из-за возросшей угрозы терактов рождественские ярмарки запретили, установив на площадях бетонные ограждения.
Ранее Меркель забросали помидорами.
Провальная миграционная программа Меркель загнала Германию в тупик. Немцы не могут простить канцлеру такую оплошность, поэтому каждый второй гражданин (47%) настаивает на отставке.
Ангела Меркель не смогла договориться с Мартином Шульцем о создании коалиции, поэтому страна третий месяц живет без правительства. Из-за возросшей угрозы терактов рождественские ярмарки запретили, установив на площадях бетонные ограждения.
Ранее Меркель забросали помидорами.
Автор: Джанабилова Татьяна П