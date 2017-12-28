Телезрители захотели видеть Ольгу Бузову в новогодних шоу
Телезрители выявили свое желание видеть Ольгу Бузову в новогодних шоу, транслируемых в эфире. Свое мнение граждане могли высказать в рамках масштабного онлайн-опроса.
Недавно в Сети разразился скандал, где граждане выразили негодование относительно того, что в новогодних шоу традиционно будут фигурировать “заезженные” и всем наскучившие знаменитости. В частности, в своем обращении Первому каналу зрители признались, что многие уже устали постоянно смотреть на Аллу Пугачеву и схожих отечественных звезд. Сама Примадонна призывы услышала, решив ограничиться только одним каналом. В итоге гражданам предоставили право выбрать, кого же они хотели бы лицезреть по ТВ.
Посредством опросов удалось выяснить, что публика не против посмотреть на молодых звезд, и одной из таковых оказалась Ольга Бузова. Несмотря на критику в свой адрес, знаменитость имеет широкую аудиторию поклонников, а ее концерт всегда собирают большие залы. Как ожидается, в новогоднюю ночь увидеть ведущую “Дома-2” можно будет на ТНТ и СТС.
Недавно в Сети разразился скандал, где граждане выразили негодование относительно того, что в новогодних шоу традиционно будут фигурировать “заезженные” и всем наскучившие знаменитости. В частности, в своем обращении Первому каналу зрители признались, что многие уже устали постоянно смотреть на Аллу Пугачеву и схожих отечественных звезд. Сама Примадонна призывы услышала, решив ограничиться только одним каналом. В итоге гражданам предоставили право выбрать, кого же они хотели бы лицезреть по ТВ.
Посредством опросов удалось выяснить, что публика не против посмотреть на молодых звезд, и одной из таковых оказалась Ольга Бузова. Несмотря на критику в свой адрес, знаменитость имеет широкую аудиторию поклонников, а ее концерт всегда собирают большие залы. Как ожидается, в новогоднюю ночь увидеть ведущую “Дома-2” можно будет на ТНТ и СТС.
Автор: Марина Вебер