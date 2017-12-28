Land Rover привезет в Россию «бюджетный» Discovery
Компания Land Rover намерена представить на российском рынке бюджетную версию популярного кроссовера Discovery. По предварительной информации, автомобиль получит силовой агрегат на 2 литра с турбонаддувом.
Сведения о новом кроссовере среднего ценового сегмента появились в базе данных Росстата. По информации от представителей компании, внедорожник будет иметь силовую установку нового поколения линейки Ingenium, мощность которой составит 300 лошадиных сил. Вместе с ней будут устанавливаться автоматический вариатор и МКПП на 6 ступеней. Кроме того, транспортное средство обзаведется уменьшенной колесной базой.
Масса Land Rover Discovery с новым двигателем уменьшится на 100 килограммов, что отразится на аэродинамических свойствах транспортного средства. В линейке также имеется силовой агрегат на 2,3 литра при мощности в 345 лошадиных сил. Премьера кроссовера на отечественном рынке должна состояться в середине следующего года. О его цене пока ничего не сообщается. Автомобиль представят в трех модификациях с разными моторами и коробками переключения передач.
Сведения о новом кроссовере среднего ценового сегмента появились в базе данных Росстата. По информации от представителей компании, внедорожник будет иметь силовую установку нового поколения линейки Ingenium, мощность которой составит 300 лошадиных сил. Вместе с ней будут устанавливаться автоматический вариатор и МКПП на 6 ступеней. Кроме того, транспортное средство обзаведется уменьшенной колесной базой.
Масса Land Rover Discovery с новым двигателем уменьшится на 100 килограммов, что отразится на аэродинамических свойствах транспортного средства. В линейке также имеется силовой агрегат на 2,3 литра при мощности в 345 лошадиных сил. Премьера кроссовера на отечественном рынке должна состояться в середине следующего года. О его цене пока ничего не сообщается. Автомобиль представят в трех модификациях с разными моторами и коробками переключения передач.
Автор: Махов Артем