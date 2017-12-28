Обновленный хэтчбек Hyundai i20 попал на видео
Обновленный хэтчбек Hyundai i20 попал на видео, сделанное во время тестового заезда на дорогах Индии. Официальный дебют автомобиля состоится в феврале на выставке Auto Expo.
Hyundai i20 получил модернизированные задние фонари, фары, решетку радиатора, светодиодные полоски ДХО. Регистрационный номер поднят на дверь багажника. Салон обзавелся хромированной окантовкой на дефлекторе обдува и современной мультимедийной системой.
Под капотом Hyundai i20 инженеры установили три разных силовых установки: бензиновые объемом на 1,2 или 1,4 литра с отдачей в 83 и 100 «лошадей» соответственно, дизельный объемом на 1,4 литра (90 «лошадей»). Моторы могут работать в паре с АКПП и МКПП. Автомобиль будет продаваться только на рынке Европы и Индии.
Ранее Hyundai Veloster получил светодиодную кузовную подсветку.
Hyundai i20 получил модернизированные задние фонари, фары, решетку радиатора, светодиодные полоски ДХО. Регистрационный номер поднят на дверь багажника. Салон обзавелся хромированной окантовкой на дефлекторе обдува и современной мультимедийной системой.
Под капотом Hyundai i20 инженеры установили три разных силовых установки: бензиновые объемом на 1,2 или 1,4 литра с отдачей в 83 и 100 «лошадей» соответственно, дизельный объемом на 1,4 литра (90 «лошадей»). Моторы могут работать в паре с АКПП и МКПП. Автомобиль будет продаваться только на рынке Европы и Индии.
Ранее Hyundai Veloster получил светодиодную кузовную подсветку.
Автор: Джанабилова Татьяна П