Эксперты: iPhone в РФ ломаются в три раза чаще, чем Samsung
Эксперты рассказали, что в России iPhone ломаются значительно чаще, чем смартфоны компании Samsung. По информации от специалистов, каждый третий «яблочный» девайс хотя бы раз в год попадает в сервисный центр.
Представители юридического сервиса «Правовед» рассказали, что смартфоны от компании Apple выходят из строя примерно в три раза чаще остальных. В большинстве случаев, причиной этому является отсутствие технической поддержки для более старых моделей. Так, все гаджеты ниже пятого поколения не обслуживаются компанией, из-за чего не могут работать с современными программами. Нагрузка на техническую составляющую гаджетов в итоге приводит к сбоям и поломкам.
«Компания Apple уделяет качеству своей продукции по меньшей мере в три раза меньше внимания, чем Samsung. Потребители часто обращаются по таким делам, так как бренд отказывается предоставлять обслуживание устаревшим моделям», - рассказали специалисты «Правоведа». Всего за минувший год в сервисные центры Apple обратилось более 120 тысяч россиян.
Представители юридического сервиса «Правовед» рассказали, что смартфоны от компании Apple выходят из строя примерно в три раза чаще остальных. В большинстве случаев, причиной этому является отсутствие технической поддержки для более старых моделей. Так, все гаджеты ниже пятого поколения не обслуживаются компанией, из-за чего не могут работать с современными программами. Нагрузка на техническую составляющую гаджетов в итоге приводит к сбоям и поломкам.
«Компания Apple уделяет качеству своей продукции по меньшей мере в три раза меньше внимания, чем Samsung. Потребители часто обращаются по таким делам, так как бренд отказывается предоставлять обслуживание устаревшим моделям», - рассказали специалисты «Правоведа». Всего за минувший год в сервисные центры Apple обратилось более 120 тысяч россиян.
Автор: Махов Артем