Невесту Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко заподозрили в беременности
Анастасия Костенко показала новое фото, в котором намекнула пользователям на свою беременность. Девушка редко представляет подробности собственной личной жизни, однако периодически появляются публикации с различными намеками. Всего несколько дней назад Тарасов сделал предложение возлюбленной. Точная дата бракосочетания пока остается неизвестной, однако часть деталей все же появилась в открытом доступе.
Стоит отметить, что Ольга Бузова, экс-супруга Тарасова, быстро отреагировала на появления сообщения о грядущей свадьбе спортсмена. Она выразила своё мнение косвенно. Как и ранее, телеведущая выразила собственное негодование, уверены поклонники. Пользователи считают, что она все еще не может простить бывшего мужа.
Сами Тарасов и Костенко отдыхают на Мальдивах. Накануне девушка разместила в собственном фотоблоге снимок с курорта. Пользователи соцсетей пришли к выводу, что основным мотивом кадра стало стремление создать обсуждение касательно возможной беременности. Спешка с бракосочетанием, по мнению пользователей, также косвенно указывает на то, что модель находится «в положении».
Стоит отметить, что Ольга Бузова, экс-супруга Тарасова, быстро отреагировала на появления сообщения о грядущей свадьбе спортсмена. Она выразила своё мнение косвенно. Как и ранее, телеведущая выразила собственное негодование, уверены поклонники. Пользователи считают, что она все еще не может простить бывшего мужа.
Сами Тарасов и Костенко отдыхают на Мальдивах. Накануне девушка разместила в собственном фотоблоге снимок с курорта. Пользователи соцсетей пришли к выводу, что основным мотивом кадра стало стремление создать обсуждение касательно возможной беременности. Спешка с бракосочетанием, по мнению пользователей, также косвенно указывает на то, что модель находится «в положении».
Автор: Валерий Антонов