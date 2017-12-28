Виктория Боня позволит своим поклонникам бесплатно попасть в ее “сторис”
Виктория Боня решила организовать для своих подписчиков необычный конкурс, в рамках которого каждый желающий получит возможность оказаться в ее “сторис” в сети Instagram. Соответствующий пост экс-звезда “Дома-2” разместила в вышеупомянутой соцсети.
Акция, как уточнила Виктория Боня, продлится с 28 декабря и вплоть до окончания новогодних праздников. Согласно условиям, выдвинутым теледивой, человеку необходимо быть подписанным на страницу экс-звезды “Дома-2” в Instagram. В течение дня, в любой момент, Боня может написать в комментариях словосочетание “Вы выиграли”. Те фолловеры, чей отзыв был сразу после и до слов знаменитости, получат возможность засветиться в категории “Истории”, где теледива поставит ссылки на их личные профили в Instagram.
Оставаться в ленте победители смогут на протяжении целых суток, что станет для них отличной рекламой и позволит привлечь значительную дополнительную аудиторию. Подписчики откликнулись на конкурс и стали активно писать комментарии под вышеуказанным постом Виктории Бони.
Ранее экс-звезда “Дома-2” поделилась с фанатами романтическим видео, где она представлена в компании сексуального итальянца.
Акция, как уточнила Виктория Боня, продлится с 28 декабря и вплоть до окончания новогодних праздников. Согласно условиям, выдвинутым теледивой, человеку необходимо быть подписанным на страницу экс-звезды “Дома-2” в Instagram. В течение дня, в любой момент, Боня может написать в комментариях словосочетание “Вы выиграли”. Те фолловеры, чей отзыв был сразу после и до слов знаменитости, получат возможность засветиться в категории “Истории”, где теледива поставит ссылки на их личные профили в Instagram.
Оставаться в ленте победители смогут на протяжении целых суток, что станет для них отличной рекламой и позволит привлечь значительную дополнительную аудиторию. Подписчики откликнулись на конкурс и стали активно писать комментарии под вышеуказанным постом Виктории Бони.
Ранее экс-звезда “Дома-2” поделилась с фанатами романтическим видео, где она представлена в компании сексуального итальянца.
Автор: Марина Вебер