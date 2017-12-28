Windows 10 получила с обновлением функцию очистки памяти
Windows 10 от Microsoft получила с очередным обновлением функцию очистки памяти. Инсайдерская сборка выпущена под кодовым номером 17063.
Чтобы активировать новый, полезный инструмент, пользователям сборки Redstone 4 необходимо зайти в «Хранилище» и в параметрах выбрать пункт «Освободить память». При активации произойдет автоматическое удаление неиспользуемых файлов. Все используемые сервисы и приложения сохраняют данные в кэш для более быстрой работы. Со временем они устаревают и только засоряют память компьютера. Функция очистки проведет диагностику и предложит варианты по удалению неиспользуемых файлов.
Ранее сообщалось о способе обмана сканера лица в Windows 10.
Чтобы активировать новый, полезный инструмент, пользователям сборки Redstone 4 необходимо зайти в «Хранилище» и в параметрах выбрать пункт «Освободить память». При активации произойдет автоматическое удаление неиспользуемых файлов. Все используемые сервисы и приложения сохраняют данные в кэш для более быстрой работы. Со временем они устаревают и только засоряют память компьютера. Функция очистки проведет диагностику и предложит варианты по удалению неиспользуемых файлов.
Ранее сообщалось о способе обмана сканера лица в Windows 10.
Автор: Джанабилова Татьяна П