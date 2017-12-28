Евгений Цыганов вышел в свет с Юлией Снигирь
Актер Евгений Цыганов вышел в свет с Юлией Снигирь. Пару пригласили на телевидение для участия в съемках новогоднего рекламного ролика, заказанного одним из банков России.
По сюжету, Цыганов приходит на вечеринку, где уже пытаются развлечься Федор Бондарчук и Анна Семенович. Главному герою скучно, поэтому он мысленно хулиганит, издеваясь над коллегами. Снигирь досталась роль возлюбленной Цыганова, которая в конце ролика цепляется платьем за гирлянду.
Сделанные на студии кадры, считаются редкими, поскольку актеры не любят афишировать свои романтические отношения. Даже СМИ узнали о паре спустя год после рождения их совместного сына.
По сюжету, Цыганов приходит на вечеринку, где уже пытаются развлечься Федор Бондарчук и Анна Семенович. Главному герою скучно, поэтому он мысленно хулиганит, издеваясь над коллегами. Снигирь досталась роль возлюбленной Цыганова, которая в конце ролика цепляется платьем за гирлянду.
Сделанные на студии кадры, считаются редкими, поскольку актеры не любят афишировать свои романтические отношения. Даже СМИ узнали о паре спустя год после рождения их совместного сына.
Автор: Джанабилова Татьяна П