Житель Пермского края задушил сожительницу и поджёг квартиру с 2-летним сыном
В Пермском крае мужчину подозревают в убийстве девушки и поджоге ее квартиры, в которой находился ребенок. По информации от правоохранителей, его удалось задержать по горячим следам.
Инцидент произошел несколько дней назад в поселке Лысьвы. По версии следствия, у сожителей началась ссора, в ходе которой мужчина напал на женщину и задушил ее. После этого он поджег однокомнатную квартиру, в которой находился сын погибшей. Полицию и пожарных на место вызвали соседи, услышавшие крики на лестничной площадке.
«Пожар в одной из комнат удалось быстро ликвидировать, ввиду чего он не успел перекинуться на соседние помещения. Ребенка госпитализировали, однако в больнице он также скончался от полученных ожогов. На момент приезда правоохранителей и медиков женщина еще была жива, но спасти ее не удалось. Полиции удалось по горячим следам задержать подозреваемого, которым оказался сожитель умершей, ранее не имевший проблем с законом», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
По факту инцидента начато уголовное делопроизводство. В полиции сообщили, что задержанный мужчина признал свою вину и подписал все соответствующие документы.
Инцидент произошел несколько дней назад в поселке Лысьвы. По версии следствия, у сожителей началась ссора, в ходе которой мужчина напал на женщину и задушил ее. После этого он поджег однокомнатную квартиру, в которой находился сын погибшей. Полицию и пожарных на место вызвали соседи, услышавшие крики на лестничной площадке.
«Пожар в одной из комнат удалось быстро ликвидировать, ввиду чего он не успел перекинуться на соседние помещения. Ребенка госпитализировали, однако в больнице он также скончался от полученных ожогов. На момент приезда правоохранителей и медиков женщина еще была жива, но спасти ее не удалось. Полиции удалось по горячим следам задержать подозреваемого, которым оказался сожитель умершей, ранее не имевший проблем с законом», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
По факту инцидента начато уголовное делопроизводство. В полиции сообщили, что задержанный мужчина признал свою вину и подписал все соответствующие документы.
Автор: Махов Артем