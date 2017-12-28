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Музыкант Николай Носков во второй раз стал дедушкой
Отечественный 61-летний музыкант Николай Носков во второй раз примерил на себя роль дедушки. Накануне дочь отечественного артиста, как удалось установить СМИ, родила дочку.

Музыкант Николай Носков во второй раз стал дедушкой

Сообщение о пополнении в семье Николая Носкова появилось на официальной странице деятеля в сети “ВКонтакте”. Там написали, что в прошлый вторник, 26 декабря, дочь отечественного музыканта стала мамой, родив дочь. Пользователи соцсети начали активно поздравлять 61-летнего артиста с таким радостным событием, и с тем, что он носит почетное звание “дважды дедушка”. У деятеля культуры всего одна дочь, которая тоже дважды стала мамой, родив дочерей. Публика ждет, когда у девушки наконец-то родится сын.

Кроме того, как отмечают СМИ, рождение внучки станет для Николая Носкова отличным завершением года, ведь в марте 2017 у него имелись серьезные проблемы со здоровьем. В частности, музыканта неожиданно госпитализировали, а позже выяснилось, что медики удалили Носкову тромб, размещенный в шейном отделе, также ходили слухи, что он пережил инсульт.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:18
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