Музыкант Николай Носков во второй раз стал дедушкой
Отечественный 61-летний музыкант Николай Носков во второй раз примерил на себя роль дедушки. Накануне дочь отечественного артиста, как удалось установить СМИ, родила дочку.
Сообщение о пополнении в семье Николая Носкова появилось на официальной странице деятеля в сети “ВКонтакте”. Там написали, что в прошлый вторник, 26 декабря, дочь отечественного музыканта стала мамой, родив дочь. Пользователи соцсети начали активно поздравлять 61-летнего артиста с таким радостным событием, и с тем, что он носит почетное звание “дважды дедушка”. У деятеля культуры всего одна дочь, которая тоже дважды стала мамой, родив дочерей. Публика ждет, когда у девушки наконец-то родится сын.
Кроме того, как отмечают СМИ, рождение внучки станет для Николая Носкова отличным завершением года, ведь в марте 2017 у него имелись серьезные проблемы со здоровьем. В частности, музыканта неожиданно госпитализировали, а позже выяснилось, что медики удалили Носкову тромб, размещенный в шейном отделе, также ходили слухи, что он пережил инсульт.
Сообщение о пополнении в семье Николая Носкова появилось на официальной странице деятеля в сети “ВКонтакте”. Там написали, что в прошлый вторник, 26 декабря, дочь отечественного музыканта стала мамой, родив дочь. Пользователи соцсети начали активно поздравлять 61-летнего артиста с таким радостным событием, и с тем, что он носит почетное звание “дважды дедушка”. У деятеля культуры всего одна дочь, которая тоже дважды стала мамой, родив дочерей. Публика ждет, когда у девушки наконец-то родится сын.
Кроме того, как отмечают СМИ, рождение внучки станет для Николая Носкова отличным завершением года, ведь в марте 2017 у него имелись серьезные проблемы со здоровьем. В частности, музыканта неожиданно госпитализировали, а позже выяснилось, что медики удалили Носкову тромб, размещенный в шейном отделе, также ходили слухи, что он пережил инсульт.
Автор: Марина Вебер