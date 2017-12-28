Ольга Бузова в Instagram рассказала Деду Морозу о своем хорошем поведении
Ольга Бузова обратилась в Instagram к Деду Морозу, что на протяжении всего года оставалась хорошей девочкой. Телеведущая отметила, что под конец календарного цикла её мечты начинают сбываться.
Бузова сделала акцент на невезении с любовью, которая оказалась компенсирована её творчеством.
«Дедушка Мороз я оставалась хорошей девочкой весь год. Теперь мои желания начинают исполняться, а вы верите в новогодние чудеса?» - спрашивает знаменитость у подписчиков.
Многочисленные поклонники узнали, что основное желание девушки заключается в том, чтобы обнаружить собственную половину осталось не осуществленным. В комментариях отметили, что материальные блага не главное, а также пожелали Ольге Бузовой улучшения в личной жизни.
Бузова сделала акцент на невезении с любовью, которая оказалась компенсирована её творчеством.
«Дедушка Мороз я оставалась хорошей девочкой весь год. Теперь мои желания начинают исполняться, а вы верите в новогодние чудеса?» - спрашивает знаменитость у подписчиков.
Многочисленные поклонники узнали, что основное желание девушки заключается в том, чтобы обнаружить собственную половину осталось не осуществленным. В комментариях отметили, что материальные блага не главное, а также пожелали Ольге Бузовой улучшения в личной жизни.
Автор: Валерий Антонов