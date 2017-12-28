16-летняя звезда "Папиных дочек" Старшова опровергла слухи о своей беременности
16-летняя звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова опровергла слухи о своей беременности. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
Директ Пуговки забит вопросами, касающимися ее беременности. Конечно, бывают в жизни случаи, когда 16-летние подростки становятся родителями, но это не про Старшову.
«Что вы? Я не в положении. Блогеры решили пропиариться, увеличить трафик и придумали фейковую сказку, в которую верят недалекие люди», - написала актриса.
На само деле сейчас звезда не думает о съемках и готовится к поступлению в ВУЗ. На прогулки с мальчиками времени у нее нет, все это она отодвинула на второй план.
Ранее Старшова перевоплотилась в Мэрилин Монро.
Директ Пуговки забит вопросами, касающимися ее беременности. Конечно, бывают в жизни случаи, когда 16-летние подростки становятся родителями, но это не про Старшову.
«Что вы? Я не в положении. Блогеры решили пропиариться, увеличить трафик и придумали фейковую сказку, в которую верят недалекие люди», - написала актриса.
На само деле сейчас звезда не думает о съемках и готовится к поступлению в ВУЗ. На прогулки с мальчиками времени у нее нет, все это она отодвинула на второй план.
Ранее Старшова перевоплотилась в Мэрилин Монро.
Автор: Джанабилова Татьяна П