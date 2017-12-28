В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в ограблении
В Мурманске правоохранители задержали подозреваемого в грабеже. Преступник ограбил продуктовый магазин, после чего предпринял попытку скрыться, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Очевидцы рассказали, что в ночное время суток посетитель магазина взял коробку конфет и собирался выйти из зала незамеченным. Продавец сразу же обратил на это внимание, ввиду чего попытался остановить злоумышленника. Мужчина толкнул его и выбежал на улицу, после чего скрылся в неизвестном направлении.
«Общая сумма ущерба составила примерно 1400 рублей. В ходе поисков удалось установить, что молодой человек пробежал несколько кварталов и сел в маршрутный автобус. Его удалось задержать по месту жительства. Оказалось, что подозреваемым является 20-летний парень, не имеющий места работы», - рассказали в полиции Мурманска. Молодой человек сейчас находится в камере предварительного задержания.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. По словам молодого человека, он просто не заметил, что не заплатил за взятый им товар. В настоящее время правоохранители проверяют материалы с камер наблюдения, установленных в магазине.
Очевидцы рассказали, что в ночное время суток посетитель магазина взял коробку конфет и собирался выйти из зала незамеченным. Продавец сразу же обратил на это внимание, ввиду чего попытался остановить злоумышленника. Мужчина толкнул его и выбежал на улицу, после чего скрылся в неизвестном направлении.
«Общая сумма ущерба составила примерно 1400 рублей. В ходе поисков удалось установить, что молодой человек пробежал несколько кварталов и сел в маршрутный автобус. Его удалось задержать по месту жительства. Оказалось, что подозреваемым является 20-летний парень, не имеющий места работы», - рассказали в полиции Мурманска. Молодой человек сейчас находится в камере предварительного задержания.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. По словам молодого человека, он просто не заметил, что не заплатил за взятый им товар. В настоящее время правоохранители проверяют материалы с камер наблюдения, установленных в магазине.
Автор: Махов Артем