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Полицейские в Уфе спасли мужчину из горящей квартиры
На территории Уфы сотрудники полиции самостоятельно спасли из горящей квартиры мужчины. За такой подвиг двум представителям МВД вручили награды от управления МЧС по Башкирии.

Полицейские в Уфе спасли мужчину из горящей квартиры

Инцидент с участием двух полицейских имел место в Уфе еще в начале декабря этого года. В тот день мужчины находились в многоэтажном жилом здании, размещенном на улице Богдана Хмельницкого. Неожиданно представители МВД услышали запах дыма и крики, бросившись на поиски источника шума. Сотрудники полиции без замедлений вошли в квартиру, где разгорелся пожар, сумели самостоятельно потушить пламя и вывести из жилого помещения находившегося там мужчину. Отмечается, что справиться с огнем полицейские смогли еще до прибытия на место представителей МЧС Уфы.

Наградить местных героев у руководства ведомства попросили жители дома, где и наблюдалось вышеупомянутое происшествие, поскольку граждане рисковали собственной жизнью, когда входили в горящее помещение. Торжественное награждение полицейских из Уфы проходило в Башкирии накануне.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:59
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