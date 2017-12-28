В Приморье из-за сильного снегопада режим ЧС введен в Ольгинском районе
В Приморье из-за сильного, непрекращающегося снегопада режим ЧС введен на территории Ольгинского района. Сведения предоставила пресс-служба краевой администрации.
Непростая погодная ситуация наблюдается почти на всей территории района. Из-за сильного ветра в поселке Ольга пострадали два многоэтажных дома и школа, в селе Ветке сломана кровля дома культуры.
Андрей Тарасенко, занимающий пост врио губернатора, поручил экстренным службам в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихии. Здание учебного заведения отремонтируют за время зимних каникул. Стоимость ущерба подсчитывают местные власти.
Непростая погодная ситуация наблюдается почти на всей территории района. Из-за сильного ветра в поселке Ольга пострадали два многоэтажных дома и школа, в селе Ветке сломана кровля дома культуры.
Андрей Тарасенко, занимающий пост врио губернатора, поручил экстренным службам в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихии. Здание учебного заведения отремонтируют за время зимних каникул. Стоимость ущерба подсчитывают местные власти.
Автор: Джанабилова Татьяна П