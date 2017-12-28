В Москве неизвестный совершил кражу 5,5 млн рублей у мужчины
В Москве неизвестный совершил мужчины кражу суммы средств в размере 5,5 млн рублей. Отмечается, что деньги находились в сумке. Потерпевший подал обращение в полицию, отмечают СМИ, ссылаясь на работников пресс-центра столичного управления МВД РФ.
При общении с полицией пострадавший отметил, что пребывает в Москве проездом. Злоумышленник, выхвативший сумку с деньгами, скрылся на автотранспортном средстве.
По факту поданного заявления инициированы проверочные мероприятия. Личности злоумышленников устанавливаются. Подробности относительно целей хранения крупной суммы в наличном видел не раскрываются.
При общении с полицией пострадавший отметил, что пребывает в Москве проездом. Злоумышленник, выхвативший сумку с деньгами, скрылся на автотранспортном средстве.
По факту поданного заявления инициированы проверочные мероприятия. Личности злоумышленников устанавливаются. Подробности относительно целей хранения крупной суммы в наличном видел не раскрываются.
Автор: Валерий Антонов