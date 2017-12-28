В Омской области женщина села в тюрьму за сделанное мужу "харакири"
В Омской области женщина села в тюрьму за сделанное мужу "харакири", вызвавшее обильное кровотечение и смерть. Приговор вынесен Щербакульским судом.
По версии следствия, подвыпившая уроженка деревни Новоскатовка готовила ужин. Супругу состояние жены не понравилось, поэтому он стал кричать и нецензурно выражаться. Женщина взяла нож и ударила мужчину в область грудной клетки и живота. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.
Подсудимая вину признала и раскаялась. Следующие восемь лет ей предстоит провести в колонии общего режима.
Ранее в Омской области нашли обглоданное тело.
По версии следствия, подвыпившая уроженка деревни Новоскатовка готовила ужин. Супругу состояние жены не понравилось, поэтому он стал кричать и нецензурно выражаться. Женщина взяла нож и ударила мужчину в область грудной клетки и живота. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.
Подсудимая вину признала и раскаялась. Следующие восемь лет ей предстоит провести в колонии общего режима.
Ранее в Омской области нашли обглоданное тело.
Автор: Джанабилова Татьяна П