Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге террористическим актом. По словам главы государства, несколько дней назад ФСБ пресекла еще один готовящийся инцидент.
«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт. ФСБ в настоящее время занимается поисками злоумышленников, организовавших инцидент. Вчера главе ведомства было дано задание действовать в рамках российского закона. При угрозе жизни нужно ликвидировать бандитов на месте, а в плен никого не брать», - заявил Путин в ходе церемонии вручения наград военнослужащим, принимавшим участие в кампании в Сирии.
По словам российского президента, за минувший год было предотвращено более 60 подобных инцидентов. Несколько организаторов террористических актов находятся в розыске, однако большую часть преступников удалось задержать.
Взрыв в Санкт-Петербурге прогремел вчера в вечернее время на Кондратьевском проспекте. По информации от полиции Северной столицы, в ходе инцидента серьезные травмы получили 13 человек. Причиной происшествия стало срабатывание СВУ небольшой мощности. Установить личности преступников пока не удалось, однако в правоохранительных органах отметили, что к ним попал ролик с предполагаемыми террористами.
«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт. ФСБ в настоящее время занимается поисками злоумышленников, организовавших инцидент. Вчера главе ведомства было дано задание действовать в рамках российского закона. При угрозе жизни нужно ликвидировать бандитов на месте, а в плен никого не брать», - заявил Путин в ходе церемонии вручения наград военнослужащим, принимавшим участие в кампании в Сирии.
По словам российского президента, за минувший год было предотвращено более 60 подобных инцидентов. Несколько организаторов террористических актов находятся в розыске, однако большую часть преступников удалось задержать.
Взрыв в Санкт-Петербурге прогремел вчера в вечернее время на Кондратьевском проспекте. По информации от полиции Северной столицы, в ходе инцидента серьезные травмы получили 13 человек. Причиной происшествия стало срабатывание СВУ небольшой мощности. Установить личности преступников пока не удалось, однако в правоохранительных органах отметили, что к ним попал ролик с предполагаемыми террористами.
Автор: Махов Артем