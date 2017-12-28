Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017
exclusive / Происшествия

В Туле полиция нашла ушедшего из дома 9-летнего школьника
На территории Тулы сотрудникам полиции удалось найти девятилетнего школьника, который ушел из дома после ссоры с матерью. Поиски продолжались на протяжении почти четырех часов.

В Туле полиция нашла ушедшего из дома 9-летнего школьника

Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент на территории Тулы в прошлую среду, 27 декабря. После ссоры с матерью девятилетний местный житель ушел из дома, отключив свой мобильный, поэтому выйти с ним на связь не удавалось. Сперва родительница самостоятельно пыталась найти сына, однако это не дало результата, поэтому она решила обратиться за помощью в органы правопорядка Тулы. Кроме того, привлекались к операции и волонтеры, поскольку ребенок мог нарочно скрываться от сотрудников МВД, поэтому связи с общественностью имели существенное значение.

Спустя примерно четыре часа поисков обнаружить девятилетнего школьника удалось во дворах, недалеко от места, где проживает юноша. Никаких травм или ущерба ребенок за это время не получил, и впоследствии правоохранители успешно вернули малолетнего его родительнице.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:07
Читайте также
Загрузка...
Владимир Путин пригласил звезд эстрады на
Министр соцполитики: Среднемесячные зарплаты на
В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты
ЦБ РФ выпустил памятную монету «Следственный
МЧС Башкирии предупредило жителей Республики о
В Ростове таксистка вернула забывчивым пассажирам
В Приморье из-за сильного снегопада режим ЧС
На торгах в четверг биткоин снизился до $14,5
Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Всероссийское общество слабовидящих (ВОС) снимает
В Германии народ требует немедленной отставки
Ученица из Санкт-Петербурга требует закрыть
Добавление комментария
Последние новости
28.12, 16:11 Владимир Путин пригласил звезд эстрады на новогодний
28.12, 16:08 Жителя Удан-Удэ подозревают в убийстве и расчленении
28.12, 16:01 В Москве на парковке ТРЦ «Рио» нашли мужчину с переломом
28.12, 16:00 Koenigsegg показала краш-тесты гиперкара за $1,9 млн
28.12, 15:58 В Краснодаре после ДТП с Rolls-Royce такси врезалось в
28.12, 15:52 Под Новосибирском при ДТП с фурой и снегоуборочной
28.12, 15:50 "Автостат": В России на рынке пикапов лидирует УАЗ
28.12, 15:49 Министр соцполитики: Среднемесячные зарплаты на Украине
28.12, 15:46 В Рязанской области голый мужчина бегал по улицам и бил
28.12, 15:40 В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты Bitcoin
28.12, 15:31 ЦБ РФ выпустил памятную монету «Следственный комитет
28.12, 15:31 Житель Калининграда разбил в «Храброво» выставленное для
28.12, 15:27 Наталья Рудова показала в Instagram фото с пляжа с
28.12, 15:20 МЧС Башкирии предупредило жителей Республики о сильном
28.12, 15:17 На eBay продают аксессуары для iMac Pro за $2,5 тысячи
28.12, 15:15 В Башкортостане женщина на гидроцикле врезалась в
28.12, 15:08 49-летняя Светлана Бондарчук показала стройную фигуру в
28.12, 15:00 В Ростове таксистка вернула забывчивым пассажирам четыре
28.12, 14:51 Киркоров назвал съемки «Новогодней ночи - 2018» лучшими
28.12, 14:43 В Мурманске автомобиль скорой помощи попал в аварию