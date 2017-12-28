В Туле полиция нашла ушедшего из дома 9-летнего школьника
На территории Тулы сотрудникам полиции удалось найти девятилетнего школьника, который ушел из дома после ссоры с матерью. Поиски продолжались на протяжении почти четырех часов.
Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент на территории Тулы в прошлую среду, 27 декабря. После ссоры с матерью девятилетний местный житель ушел из дома, отключив свой мобильный, поэтому выйти с ним на связь не удавалось. Сперва родительница самостоятельно пыталась найти сына, однако это не дало результата, поэтому она решила обратиться за помощью в органы правопорядка Тулы. Кроме того, привлекались к операции и волонтеры, поскольку ребенок мог нарочно скрываться от сотрудников МВД, поэтому связи с общественностью имели существенное значение.
Спустя примерно четыре часа поисков обнаружить девятилетнего школьника удалось во дворах, недалеко от места, где проживает юноша. Никаких травм или ущерба ребенок за это время не получил, и впоследствии правоохранители успешно вернули малолетнего его родительнице.
Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент на территории Тулы в прошлую среду, 27 декабря. После ссоры с матерью девятилетний местный житель ушел из дома, отключив свой мобильный, поэтому выйти с ним на связь не удавалось. Сперва родительница самостоятельно пыталась найти сына, однако это не дало результата, поэтому она решила обратиться за помощью в органы правопорядка Тулы. Кроме того, привлекались к операции и волонтеры, поскольку ребенок мог нарочно скрываться от сотрудников МВД, поэтому связи с общественностью имели существенное значение.
Спустя примерно четыре часа поисков обнаружить девятилетнего школьника удалось во дворах, недалеко от места, где проживает юноша. Никаких травм или ущерба ребенок за это время не получил, и впоследствии правоохранители успешно вернули малолетнего его родительнице.
Автор: Марина Вебер