Японский разработчик показа фильтр "оптического камуфляжа" для iPhone X
Японский разработчик Ноширо Казуя сделал собственное лицо невидимым при помощи iPhone X. Он сообщил в своем аккаунте Twitter, что создал специальный фильтр под названием "оптический камуфляж" для гаджета, который позволил реализовать эффект оптического камуфляжа и сделать его лицо полностью невидимым для маскировки под окружающие объекты.
В микроблоге Ноширо разместил видео, на котором показывает действие фильтра в движении. Его голова за исключением глаз, рта и волос выглядит полностью прозрачной. В комментариях пользователи высказали предположение, что программист предварительно сделал съемку интерьера комнаты, а впоследствии использовал ее в качестве фона. На сегодня существует большое количество программ, которые заменяют фон определенного цвета на заданные фото или видео.
Одним из простых примеров является показ прогноза погоды, когда ведущие расположены рядом с полотном синего цвета, вместо которого зрителям транслируется картинка с атмосферными фронтами. Пользователи предположили, что Ноширо просто покрасил свое лицо в тот же цвет, что использовал для фона, однако сам японский программист не стал ни подтверждать, ни опровергать предложенные варианты. Программист из Японии подчеркнул, что проводит тестирование новой функции, которая войдет в игру для смартфона, базирующуюся на использовании технологий дополненной реальности.
В микроблоге Ноширо разместил видео, на котором показывает действие фильтра в движении. Его голова за исключением глаз, рта и волос выглядит полностью прозрачной. В комментариях пользователи высказали предположение, что программист предварительно сделал съемку интерьера комнаты, а впоследствии использовал ее в качестве фона. На сегодня существует большое количество программ, которые заменяют фон определенного цвета на заданные фото или видео.
Одним из простых примеров является показ прогноза погоды, когда ведущие расположены рядом с полотном синего цвета, вместо которого зрителям транслируется картинка с атмосферными фронтами. Пользователи предположили, что Ноширо просто покрасил свое лицо в тот же цвет, что использовал для фона, однако сам японский программист не стал ни подтверждать, ни опровергать предложенные варианты. Программист из Японии подчеркнул, что проводит тестирование новой функции, которая войдет в игру для смартфона, базирующуюся на использовании технологий дополненной реальности.
Автор: Валерий Антонов