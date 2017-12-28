Панорамная камера Xiaomi MADV Mini появится в продаже за 61 доллар
Панорамная камера Xiaomi MADV Mini, созданная на платформе crowdfunding, появится в продаже за 399 юаней или 61 доллар. Сведения о новом продукте появились в тематическом издании.
Камера представляет собой подключаемый модуль, оснащенный интерфейсом USB Type-C, который позволяет подключатся прямо к смартфону.
MADV Mini Panoramic оснащена 13-мегапиксельной камерой на одной стороне и сдвоенной 13-мегапиксельной камерой, с другой стороны.
Поставляется в компактном размере, не превышающем циферблат от мужских часов, что позволяет носить устройство в кармане. Гаджет оснащен двойным 210 ° широкоугольным объективом «рыбий глаз». Фотографии можно снимать с разрешением 5K (5276 x 2688 пикселей).
MADV Mini Panoramic поддерживает панорамную электронную стабилизацию изображения. Работать со снимками можно через специальное приложение.
Ранее Xiaomi сообщила о намерении заняться разработкой системы, позволяющей распознавать лица.
Камера представляет собой подключаемый модуль, оснащенный интерфейсом USB Type-C, который позволяет подключатся прямо к смартфону.
MADV Mini Panoramic оснащена 13-мегапиксельной камерой на одной стороне и сдвоенной 13-мегапиксельной камерой, с другой стороны.
Поставляется в компактном размере, не превышающем циферблат от мужских часов, что позволяет носить устройство в кармане. Гаджет оснащен двойным 210 ° широкоугольным объективом «рыбий глаз». Фотографии можно снимать с разрешением 5K (5276 x 2688 пикселей).
MADV Mini Panoramic поддерживает панорамную электронную стабилизацию изображения. Работать со снимками можно через специальное приложение.
Ранее Xiaomi сообщила о намерении заняться разработкой системы, позволяющей распознавать лица.
Автор: Джанабилова Татьяна П