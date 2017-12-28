Дочь Анны Седоковой уже выше матери на фото
Анна Седокова призналась, что ее старшая дочь Алина на фото уже выглядит выше своей звездной матери. Соответствующий пост певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Анна Седокова и ее дочь позируют вместе на фоне пальм, и очевидно, что по росту Алина не уступает родительнице. В подписи к публикации певица уточнила, что иногда самого близкого человека можно создать самому. “Кажется, она уже сама летает, сама принимает важные решения и сама выбирает”, — написала знаменитость, поражаясь тому, как быстро растут дети. Седокова призналась, что недавно беседовала с нумерологом, и тот объяснил, что старшая дочь певицы по натуре лидер, поэтому ею трудно управлять. Сама артистка признается, что и сама такая же: “Каждое “сделай это” приводит меня в бешенство и рождает дикий дух противоречия”.
Подписчики страницы Анны Седоковой согласились, что Алина очень быстро превратилась в молодую девушку, и они вместе с матерью смотрятся очень мило. Публикация успела за короткий срок собрать более 25 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев.
На фото Анна Седокова и ее дочь позируют вместе на фоне пальм, и очевидно, что по росту Алина не уступает родительнице. В подписи к публикации певица уточнила, что иногда самого близкого человека можно создать самому. “Кажется, она уже сама летает, сама принимает важные решения и сама выбирает”, — написала знаменитость, поражаясь тому, как быстро растут дети. Седокова призналась, что недавно беседовала с нумерологом, и тот объяснил, что старшая дочь певицы по натуре лидер, поэтому ею трудно управлять. Сама артистка признается, что и сама такая же: “Каждое “сделай это” приводит меня в бешенство и рождает дикий дух противоречия”.
Подписчики страницы Анны Седоковой согласились, что Алина очень быстро превратилась в молодую девушку, и они вместе с матерью смотрятся очень мило. Публикация успела за короткий срок собрать более 25 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев.
Автор: Марина Вебер