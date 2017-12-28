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На Алтае мать во сне случайно задушила младенца
На Алтае мать случайно задушила собственного сына во сне. По информации полиции, только на утро женщина обнаружила, что младенец скончался.

На Алтае мать во сне случайно задушила младенца


Инцидент произошел вчера в утреннее время. По словам женщины, она положила ребенка рядом с собой и уснула. Наутро она заметила, что ребенок не дышит. Приехавшие на место медики не смогли вернуть его к жизни. По словам женщины, ребенок не имел проблем со здоровьем. В настоящее время его тело находится на медицинской экспертизе для определения точной причины смерти.

«В ходе следственных мероприятий было установлено, что женщина на момент смерти ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту трагического инцидента начато уголовное делопроизводство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:07
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