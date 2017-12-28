На Алтае мать во сне случайно задушила младенца
На Алтае мать случайно задушила собственного сына во сне. По информации полиции, только на утро женщина обнаружила, что младенец скончался.
Инцидент произошел вчера в утреннее время. По словам женщины, она положила ребенка рядом с собой и уснула. Наутро она заметила, что ребенок не дышит. Приехавшие на место медики не смогли вернуть его к жизни. По словам женщины, ребенок не имел проблем со здоровьем. В настоящее время его тело находится на медицинской экспертизе для определения точной причины смерти.
«В ходе следственных мероприятий было установлено, что женщина на момент смерти ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту трагического инцидента начато уголовное делопроизводство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел вчера в утреннее время. По словам женщины, она положила ребенка рядом с собой и уснула. Наутро она заметила, что ребенок не дышит. Приехавшие на место медики не смогли вернуть его к жизни. По словам женщины, ребенок не имел проблем со здоровьем. В настоящее время его тело находится на медицинской экспертизе для определения точной причины смерти.
«В ходе следственных мероприятий было установлено, что женщина на момент смерти ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту трагического инцидента начато уголовное делопроизводство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Автор: Махов Артем