Анфиса Чехова призналась поклонникам, что замерзает на работе
Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам на непростые условия труда, признавшись, что замерзает на рабочем месте. Соответствующий пост телеведущая разместила накануне в своем Instagram.
Анфиса Чехова поделилась снимком, где она сидит на стуле среди заснеженных гор и ест из пластиковой емкости. Теледива написала, что теперь она знает все о работе на холоде, поскольку ей приходится по несколько часов стоять на морозе, до тех пор, пока она не перестает чувствовать свои ноги. Притом такая практика преследует Чехову уже длительное время. “Я знаю все! Потому что в моей жизни не было ни одного проекта, снимаемого в теплых странах”, — пожаловалась знаменитость своим фолловерам.
Звезда написала, что себя человеком считает теплолюбивым, но почему-то всегда вынуждена оказываться в холодных локациях. Впрочем, поклонники призвали Анфису Чехову не унывать, добавляя, что в холоде молодость лучше сохраняется, поэтому в таких условиях имеются свои преимущества. Запись на странице теледивы успела собрать более 30 тысяч отметок “Мне нравится” и множество комментариев.
Анфиса Чехова поделилась снимком, где она сидит на стуле среди заснеженных гор и ест из пластиковой емкости. Теледива написала, что теперь она знает все о работе на холоде, поскольку ей приходится по несколько часов стоять на морозе, до тех пор, пока она не перестает чувствовать свои ноги. Притом такая практика преследует Чехову уже длительное время. “Я знаю все! Потому что в моей жизни не было ни одного проекта, снимаемого в теплых странах”, — пожаловалась знаменитость своим фолловерам.
Звезда написала, что себя человеком считает теплолюбивым, но почему-то всегда вынуждена оказываться в холодных локациях. Впрочем, поклонники призвали Анфису Чехову не унывать, добавляя, что в холоде молодость лучше сохраняется, поэтому в таких условиях имеются свои преимущества. Запись на странице теледивы успела собрать более 30 тысяч отметок “Мне нравится” и множество комментариев.
Автор: Марина Вебер