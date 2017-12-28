Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась поклонникам, что замерзает на работе
Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам на непростые условия труда, признавшись, что замерзает на рабочем месте. Соответствующий пост телеведущая разместила накануне в своем Instagram.

Анфиса Чехова призналась поклонникам, что замерзает на работе

Анфиса Чехова поделилась снимком, где она сидит на стуле среди заснеженных гор и ест из пластиковой емкости. Теледива написала, что теперь она знает все о работе на холоде, поскольку ей приходится по несколько часов стоять на морозе, до тех пор, пока она не перестает чувствовать свои ноги. Притом такая практика преследует Чехову уже длительное время. “Я знаю все! Потому что в моей жизни не было ни одного проекта, снимаемого в теплых странах”, — пожаловалась знаменитость своим фолловерам.

Звезда написала, что себя человеком считает теплолюбивым, но почему-то всегда вынуждена оказываться в холодных локациях. Впрочем, поклонники призвали Анфису Чехову не унывать, добавляя, что в холоде молодость лучше сохраняется, поэтому в таких условиях имеются свои преимущества. Запись на странице теледивы успела собрать более 30 тысяч отметок “Мне нравится” и множество комментариев.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 21:05
Читайте также
Загрузка...
С 1 января 2018 года в России изменятся номера
Росстат: С начала 2017 года бензин в России
В Нью-Йорке к Рождеству дом украсили огромным
ФАС не выявила серьезных нарушений при
Пристайко: Венгрия мешает евроатлантической
На встрече украинских депутатов в муниципалитете
Навальный обжаловал в Верховном суде отказ
РФ и США могут подписать соглашение о
Госдума: На покупке газа в обход РФ Украина
Порошенко начнет покупать газ у России при низкой
Актриса Ольга Науменко из «Иронии судьбы»
В Москве из программы реновации исключили еще 4
Добавление комментария
Последние новости
29.12, 04:30 Ученые: Нехватка сна повышает риск развития болезни
29.12, 04:00 Электроспорткар Porsche Mission E получит полный привод
29.12, 03:30 На CES 2018 Beijing LinkData Technologies представят
29.12, 03:03 Ревнивый супруг разбил лицо Клары Новиковой до крови
29.12, 02:30 Хэтчбек третьего поколения Volvo V40 дебютирует в
29.12, 02:00 Lexus RX с 380-сильным мотором подешевел на 7 тыс.
29.12, 01:32 Эксперты научились взламывать компьютеры звуковыми
29.12, 01:01 Ученые: Ветер делает в горах скульптуры из-за эрозии
29.12, 00:37 На Новый год россияне дарят гаджеты от Apple и Samsung
29.12, 00:20 Ученые научились выявлять рак по анализу мочи
28.12, 23:57 В 2018 году во Владивостоке запустят сборку кроссовера
28.12, 23:43 Певица Натали учит детей дарить хорошее настроение людям
28.12, 23:20 Маша Малиновская жестко ответила Дане Борисовой за
28.12, 23:02 СМИ: Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа за
28.12, 22:49 Ученые: Соперничество заставляет растения принимать
28.12, 22:40 Хакер взломал PlayStation 4 для запуска пиратских игр на
28.12, 22:20 Dj Tivoli обвинил в плагиате Настю Кудри и Ольгу Бузову
28.12, 22:01 Ученые: Праздники могут спровоцировать депрессию из-за
28.12, 21:42 В 2018 году кроссовер Bentley Bentayga обзаведется
28.12, 21:20 Яна Кошкина пытается выяснить у мужчин, какой размер