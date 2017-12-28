Евгений Плющенко рассказал в Instagram о своем желании летать
Евгений Плющенко заявил, что у него есть желание летать, а не только кататься на льду. Фигурист опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в Instagram.
В подписи к новому фото Плющенко подчеркнул наличие во всех его шоу-программах каких-либо летающих объектов. Иногда это корабли, а иногда кареты. Фигурист уверен, что желание добавил подобные вещи в свои выступления появляются именно из-за стремления к полету.
Поклонники знаменитого артиста отметили, что его катание на льду настолько красиво, что создает ощущение парения над ледовой поверхностью. Пользователи назвали Плющенко Богом ветра, а его выступления охарактеризовали как волшебные. В особенности их растрогала чувствительность фигуриста.
В подписи к новому фото Плющенко подчеркнул наличие во всех его шоу-программах каких-либо летающих объектов. Иногда это корабли, а иногда кареты. Фигурист уверен, что желание добавил подобные вещи в свои выступления появляются именно из-за стремления к полету.
Поклонники знаменитого артиста отметили, что его катание на льду настолько красиво, что создает ощущение парения над ледовой поверхностью. Пользователи назвали Плющенко Богом ветра, а его выступления охарактеризовали как волшебные. В особенности их растрогала чувствительность фигуриста.
Автор: Валерий Антонов