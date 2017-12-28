На детской площадке в Санкт-Петербурге найден труп женщины
В Санкт-Петербурге на придомовой территории одного из многоэтажных домов найден труп женщины. По информации полиции, тело пока не удалось опознать.
По данным полиции, тело женщины было обнаружено 27 декабря на детской площадке во дворе по улице Гашека. Очевидцы рассказали, что она несколько часов просидела на лавочке, после чего упала в обморок. Прохожие сразу вызвали на место медиков, однако по их приезду она уже скончалась.
«Оперативная группы установила, что женщина скончалась примерно в 19:00 по местному времени. На теле в ходе проверки не было выявлено явных следов насильственной смерти. Сейчас его доставили на экспертизу для определения более точной причины гибели», - сообщило издание «ПолитЭксперт» с отсылкой на источники в правоохранительных органах Северной столицы.
По данным полиции, тело женщины было обнаружено 27 декабря на детской площадке во дворе по улице Гашека. Очевидцы рассказали, что она несколько часов просидела на лавочке, после чего упала в обморок. Прохожие сразу вызвали на место медиков, однако по их приезду она уже скончалась.
«Оперативная группы установила, что женщина скончалась примерно в 19:00 по местному времени. На теле в ходе проверки не было выявлено явных следов насильственной смерти. Сейчас его доставили на экспертизу для определения более точной причины гибели», - сообщило издание «ПолитЭксперт» с отсылкой на источники в правоохранительных органах Северной столицы.
Автор: Махов Артем